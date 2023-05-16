Госдеп США признал роль Китая в урегулировании украинского конфликта

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель прокомментировал готовящуюся поездку спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса.
Патель признал роль Китая в урегулировании украинского кризиса и подчеркнул, что в вопросах дипломатии ничего не должно происходить без участия Киева, если это его касается.
«Для КНР и, откровенно говоря, если уж на то пошло, любой страны, есть роль в дипломатической поддержке исхода, который соответствует принципам суверенитета и территориальной целостности», — считает представитель внешнеполитического ведомства США.
Ранее в офисе президента Украины призвали Китай дистанцироваться от России для сохранения своего влияния.