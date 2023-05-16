«Набили карманы деньгами»: в Сети президента Украины Зеленского обвинили в коррупции

Пользователи социальной сети заявили, что Зеленский не сможет «вечно поддерживать этот фарс». Они возмутились тем, что европейские лидеры «набили деньгами карманы» украинского президента. Кто-то из комментаторов выразил уверенность в том, что Запад пытается «вести войну с Россией» руками Украины, а Европе приходится это спонсировать.