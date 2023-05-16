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«Набили карманы деньгами»: в Сети президента Украины Зеленского обвинили в коррупции

Общество
«Набили карманы деньгами»: в Сети президента Украины Зеленского обвинили в коррупции

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз столкнулся с волной негатива и обвинения в коррупции на просторах Сети после того, как рассказал о результатах визитов в ряд европейских стран.

Глава государства рассказал в Twitter (заблокирован в РФ) о «возвращении домой с новыми пакетами военной помощи», после того как он встретился с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании.

«Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция», — написал один из комментаторов и встретил поддержку единомышленников.

Пользователи социальной сети заявили, что Зеленский не сможет «вечно поддерживать этот фарс». Они возмутились тем, что европейские лидеры «набили деньгами карманы» украинского президента. Кто-то из комментаторов выразил уверенность в том, что Запад пытается «вести войну с Россией» руками Украины, а Европе приходится это спонсировать.

Ранее читатели французского издания Le Figaro назвали «позором» и «выходящим за рамки» тур Зеленского по Европе.
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