Турне президента Зеленского по Европе может обернуться поставкой истребителей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский последние дни провел в активных разъездах по европейским столицам, чтобы добиться поставки военных самолетов. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Ранее союзники не готовы были предоставить Киеву боевые самолеты западного образца. Но после посещения Зеленским европейских стран, поставка истребителей на Украину не является чем-то неосуществимым.
Так, премьер-министр Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 этим летом.
Помимо этого, из Соединенного Королевства Владимир Зеленский, как и из Германии с Францией, увез новый пакет военной помощи и надежды на получение боевой авиации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждую американскую семью за помощь Киеву.