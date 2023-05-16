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Посол РФ в Варшаве не исключил разрыва дипломатических отношений России и Польши

Политика
Посол РФ в Варшаве не исключил разрыва дипломатических отношений России и Польши

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что возможность разрыва дипломатических отношений Варшавы и Москвы существовала постоянно. Об этом сообщают «Известия».

«Такая вероятность существует всегда», — прокомментировал российский посол.

Вероятность такого исхода зависит от обоюдных решений сторон, отметил Андреев.

Дипломат также дал свой комментарий относительно претензий польских властей на российскую недвижимости в Польше.

«Есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении дипломатической недвижимости Варшавы в Москве», — добавил он.

Ранее польский премьер-министр Маттеуш Моравецкий заявил, что Польша будет и дальше работать над изъятием зданий у посольства РФ.
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