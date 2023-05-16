Посол РФ в Варшаве не исключил разрыва дипломатических отношений России и Польши

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что возможность разрыва дипломатических отношений Варшавы и Москвы существовала постоянно. Об этом сообщают «Известия».
«Такая вероятность существует всегда», — прокомментировал российский посол.
Вероятность такого исхода зависит от обоюдных решений сторон, отметил Андреев.
Дипломат также дал свой комментарий относительно претензий польских властей на российскую недвижимости в Польше.
«Есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении дипломатической недвижимости Варшавы в Москве», — добавил он.
Ранее польский премьер-министр Маттеуш Моравецкий заявил, что Польша будет и дальше работать над изъятием зданий у посольства РФ.