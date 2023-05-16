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Украинские боевики с помощью дрона напали на брянских полицейских

Происшествия
Украинские боевики с помощью дрона напали на брянских полицейских

Сотрудники полиции в брянской области подверглись нападению со стороны ВСУ. На служебный автомобиль правоохранительных органов украинские боевики сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА.

Нападение украинского беспилотника произошло в селе Хоромное, пострадавшем ранее от обстрела Вооруженных сил Украины. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они также были атакованы ВСУ.

«На их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство», — рассказали в Следственном комитете РФ.

Два автомобиля были повреждены в результате произошедшего. Следственный комитет будет расследовать инцидент.

Ранее прилеты со стороны ВСУ были зафиксированы в районе автовокзала в Луганске.
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