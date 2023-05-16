Украинские боевики с помощью дрона напали на брянских полицейских

Сотрудники полиции в брянской области подверглись нападению со стороны ВСУ. На служебный автомобиль правоохранительных органов украинские боевики сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА.
Нападение украинского беспилотника произошло в селе Хоромное, пострадавшем ранее от обстрела Вооруженных сил Украины. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они также были атакованы ВСУ.
«На их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство», — рассказали в Следственном комитете РФ.
Два автомобиля были повреждены в результате произошедшего. Следственный комитет будет расследовать инцидент.
Ранее прилеты со стороны ВСУ были зафиксированы в районе автовокзала в Луганске.