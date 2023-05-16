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Бизнесмена Илона Маска вызвали в суд из-за связи с покойным миллионером-педофилом

Общество
Бизнесмена Илона Маска вызвали в суд из-за связи с покойным миллионером-педофилом

Власти Виргинских островов направили судебную повестку американскому миллиардеру Илону Маску из-за искового заявления в отношении крупнейшего американского банка JP Morgan Chase, который помогал Джеффри Эпштейну в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации.

Обоснованием для вызова в суд Илона Маска стала то, что Джеффри Эпштейн «мог ссылаться или пытался ссылаться» на миллиардера во время сотрудничества с банком JP Morgan Chase. Об этом сообщает телекомпания СNBC.

Прежде власти островов пытались контактировать с Маском и его представителем, но не получили никакого ответа.

Ранее сообщалось, что высокопоставленных американских чиновников заподозрили в педофилии.
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