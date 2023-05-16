Президент Франции Макрон заявил, что не согласен с определением «презрительный» в свой адрес

Президент Франции Эммануэль Макрон не согласен с формулировкой «презрительный», как его назвали французы.
«Я часто бываю жестким, но презрительным — нет, я не признаю этого. Быть презрительным — значит не слушать людей. Настоящее презрение – это врать людям, а я всегда горю правду», — заявил он в интервью телеканалу TF1.
Макрон отметил, что постоянно старается контактировать с жителями Франции, выезжая в регионы страны. Он делает это, несмотря на протесты граждан.
«Если бы я и впрямь презирал Францию и французов, я не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны, я бы думал только о себе», — подчеркнул президент Франции.
На фоне пенсионной реформы рейтинг Макрона стал стремительно снижаться. Жители Франции чаще всего жалуются на презрительность и неспособность слушать мнение людей.
Мужчина ранее напал на президента Франции Эммануэля Макрона во время его турне.