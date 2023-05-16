«Хочу убить The Weeknd»: канадским музыкант Эйбел Тесфайе принял решение отказаться от псевдонима

Музыкант обратился в социальных сетях к своим поклонникам и узнал их мнение о смене имени. Своим «лайком» решение канадской знаменитости поддержали более ста тысяч человек. Эйбел и ранее заявлял, что использование псевдонима приносит ему дискомфорт.