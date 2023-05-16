«Хочу убить The Weeknd»: канадским музыкант Эйбел Тесфайе принял решение отказаться от псевдонима

Певец The Weeknd после затяжного «жонглирования двумя персонажами» принял решение оставить свой псевдоним и начать выступать под своим настоящим именем, указанным в документах — Эйбел Тесфайе.
Музыкант обратился в социальных сетях к своим поклонникам и узнал их мнение о смене имени. Своим «лайком» решение канадской знаменитости поддержали более ста тысяч человек. Эйбел и ранее заявлял, что использование псевдонима приносит ему дискомфорт.
«Я все еще хочу убить The Weeknd. И я это сделаю. В конце концов. Я определенно пытаюсь сбросить эту кожу и возродиться», — признался певец в интервью W Magazine.
Музыкант стал популярен благодаря своему «мрачному лиризму» и звуковой уникальности. Его песня «Blinding Lights» стала самой популярной песней всех времен по версии музыкального журнала «Billboard Hot 100».
Ранее американский рэпер Снуп Догг заявил, что не прочь приобрести пакет акций ХК «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиги.