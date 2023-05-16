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Глава Минфина США Джаннет Йеллен согласилась с прогнозом по дефолту в первых числах июня

Экономика
Глава Минфина США Джаннет Йеллен согласилась с прогнозом по дефолту в первых числах июня

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс в кротчайшие сроки повысить потолок госдолга. Об этом сказано в письме министра в адрес законодателей.

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — предостерегла Йеллен.

Она считает, что защитить кредитоспособность США можно только повышением потолка государственного долга.

Еще в январе Минфин Соединенных Штатов уведомил конгресс о начале применения чрезвычайных мер в связи тем, что расчетный потолок госдолга достиг 31,381 трлн долларов.

Администрация президента США требует поднять его без условий, в то время как палата представителей связывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.

Джанет Йеллен утверждает, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять свои обязательства уже в начале июня.

Ранее эксперт Вячеслав Абрамов оценил экономическую ситуацию в США.
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