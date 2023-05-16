«Попытка выдать желаемое за действительное»: в МИД РФ прокомментировали слова Макрона о поражении России

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «о геополитическом поражении России» и «вассальной зависимости» от КНР.
«Уже всем в мире понятно, включая самих «западных партнеров», что всё это – не более, чем попытка выдать желаемое за действительное», — заявил замглавы МИД.
Грушко отметил, что европейская политическая элита перешла к «агитационной обработке» своего населения и пытается убедить себя же в правильности принятого курса. Высказывание французского лидера о формирующейся зависимости России от Китая замминистра посчитал попыткой «рассорить старых друзей».
Ранее сообщалось, что французское руководство подверглось критике из-за решения передать Киеву легкие танки AMX-10RC. Комментаторы высказали свой протест против «неконституционного» поведения лидера страны Эммануэля Макрона.