«Попытка выдать желаемое за действительное»: в МИД РФ прокомментировали слова Макрона о поражении России

Грушко отметил, что европейская политическая элита перешла к «агитационной обработке» своего населения и пытается убедить себя же в правильности принятого курса. Высказывание французского лидера о формирующейся зависимости России от Китая замминистра посчитал попыткой «рассорить старых друзей».