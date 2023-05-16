Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вышел финальный трейлер ленты «Форсаж 10» с покойным актером Полом Уокером

Общество
Вышел финальный трейлер ленты «Форсаж 10» с покойным актером Полом Уокером

Последний фильм франшизы «Форсаж» разделен на две части. Премьера первой части ленты назначена 17 мая.

На хостинге YouTube канал The Fast Saga выложил заключительный трейлер десятой части «Форсажа». В трейлере показали кадры из прошлых частей кинофраншизы, а также покойного актера Пола Уокера, игравшего персонажа Брайана О’Коннора.

В последнем фильме герои будут также нарушать «законы гравитации и божьи законы». Персонажи Вин Дизеля и Джейсона Момоа будут противостоять друг другу. Зрителей ждут гонки, драки и адреналин.

В фильме также снимались Лудакрис, Мишель Родригес, Джейсон Стейтем, Джон Сина, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, и множество других известных голливудских актеров.

Ранее сообщалось, что американский актер Дуэйн Джонсон вернется в кинофраншизу «Форсаж» после шестилетнего перерыва.
пол уокер форсаж премьера выход трейлер
Военкоры ФАН