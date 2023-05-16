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Politico: к июлю поток американских средств на помощь Украине может иссякнуть

Политика
Politico: к июлю поток американских средств на помощь Украине может иссякнуть

В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около 6 миллиардов. Это означает, что финансирование США на вооружение и припасы кончатся к середине лета, сообщает американское издание Politico.

Согласование нового транша может потребовать времени, поэтому в поставках американского оружия, техники и снаряжения на Украину может наступить перебой.

Киев уже сейчас недоволен темпами, с которыми ему выделяется помощь, отмечает Politico.

В настоящее время Белый дом выделяет на поставки Украине по несколько сотен миллионов долларов каждые семь-десять дней.

Ранее сообщалось, что США начинают задумываться о прекращении «банкета» на Украине.
США байден Украина
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