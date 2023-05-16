Politico: к июлю поток американских средств на помощь Украине может иссякнуть

В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около 6 миллиардов. Это означает, что финансирование США на вооружение и припасы кончатся к середине лета, сообщает американское издание Politico.
Согласование нового транша может потребовать времени, поэтому в поставках американского оружия, техники и снаряжения на Украину может наступить перебой.
Киев уже сейчас недоволен темпами, с которыми ему выделяется помощь, отмечает Politico.
В настоящее время Белый дом выделяет на поставки Украине по несколько сотен миллионов долларов каждые семь-десять дней.
Ранее сообщалось, что США начинают задумываться о прекращении «банкета» на Украине.