«Американское общество было обмануто»: экс-президент США Трамп прокомментировал расследование о своей связи с РФ

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованный отчет специального советника Джона Дарема об ошибках ФБР при расследовании связи экс-лидера страны с Россией во время предвыборной гонки в 2016 году.
После четырех лет расследований действий американских спецслужб и оценки «обоснованности» их подозрений, специальный советник в своем отчете пришел к выводу, что ФБР пошли на поводу у политических оппонентов Трампа и безосновательно обвинили его в связи с РФ.
«Другими словами, американское общество было обмануто», — резюмировал бывший глава государства.
Экс-лидер передал вывод Дарема, о том, что ФБР и не следовало начинать расследование в адрес Трампа, так как оно не имело никаких доказательств и оснований для преследования.
Ранее сообщалось, что ФБР совершило ошибку, начав расследование о связи Трампа с Россией во время предвыборной гонки в 2016 году.