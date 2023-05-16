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«Американское общество было обмануто»: экс-президент США Трамп прокомментировал расследование о своей связи с РФ

Политика
«Американское общество было обмануто»: экс-президент США Трамп прокомментировал расследование о своей связи с РФ

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованный отчет специального советника Джона Дарема об ошибках ФБР при расследовании связи экс-лидера страны с Россией во время предвыборной гонки в 2016 году.

После четырех лет расследований действий американских спецслужб и оценки «обоснованности» их подозрений, специальный советник в своем отчете пришел к выводу, что ФБР пошли на поводу у политических оппонентов Трампа и безосновательно обвинили его в связи с РФ.

«Другими словами, американское общество было обмануто», — резюмировал бывший глава государства.

Экс-лидер передал вывод Дарема, о том, что ФБР и не следовало начинать расследование в адрес Трампа, так как оно не имело никаких доказательств и оснований для преследования.

Ранее сообщалось, что ФБР совершило ошибку, начав расследование о связи Трампа с Россией во время предвыборной гонки в 2016 году.
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