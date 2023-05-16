Спецпрокурор США Дарем признал безосновательность обвинений экс-президента Трампа в связях с РФ

ФБР совершило ошибку, начав расследование о связи экс-лидера США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной гонки в 2016 году. Такой вывод сделал специальный советник Джон Дарем в своем отчете, изученном агентством Reuters.
Отчет был опубликован после четырех лет расследования потенциальных ошибок ФБР. Дарем, исследовавший дело с 2019 года, заявил, что у ведомства не было никаких фактических оснований для преследования Трампа и подозрений в его сотрудничестве с Москвой.
«Высокопоставленный персонал ФБР продемонстрировал серьезную нехватку аналитической строгости в отношении информации, которую они получили, особенно информации от политически связанных лиц и организаций», — отметил Дарем.
Специальный советник подчеркнул, что спецслужбы пошли на поводу у политических оппонентов Трампа, начав расследование при полном отсутствии доказательств и фактических оснований для возбуждения дела.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается помиловать «значительную часть» осужденных участников беспорядков у Капитолия, если победит на президентских выборах в 2024 году.