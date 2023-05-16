Спецпрокурор США Дарем признал безосновательность обвинений экс-президента Трампа в связях с РФ

Отчет был опубликован после четырех лет расследования потенциальных ошибок ФБР. Дарем, исследовавший дело с 2019 года, заявил, что у ведомства не было никаких фактических оснований для преследования Трампа и подозрений в его сотрудничестве с Москвой.