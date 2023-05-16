В литовском Каунасе мужчина украл средства из фонда помощи Украине и купил себе автомобиль

Житель литовского города Каунас в интернете познакомился с волонтером, помогавшим Украине. Он пообещал ему купить и доставить в Киев 49 шин для грузовиков.
Мужчина указал ложные данные и выписал волонтеру счет. Он также подписал квитанцию о получении денег от благотворительной организации. Позже выяснилось, что в установленный срок он не доставил шины, тем самым нарушив договор.
На полученные обманным путем средства он купил автомобиль BMW стоимостью 13 тысяч евро. Значительная часть украденных денег была обратно возвращена благотворительной организации.
Житель Литвы также обвиняется в угоне автомобиля. Гражданин имеет 9 судимостей.
Судом мужчина приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Злоумышленник в течение 20 дней может подать апелляционную жалобу.
Ранее сообщалось, что бывшая работница таможни в Приморье обманула предпринимателя и теперь может сесть на 10 лет.