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Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в 2,7 миллиона долларов

Политика
Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в 2,7 миллиона долларов

Украинские правоохранительные органы задержали председателя Верховного суда страны Всеволода Князева при получении взятки.

Об этом в понедельник со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили местные СМИ.

Отмечается, что задокументировано получение Князевым взятки в размере почти 3 миллионов долларов.

«Это самый высокопоставленный чиновник за всю историю Украины арестованный на взятке», — пишут украинские СМИ, комментируя арест председателя Верховного суда.

В то же время, в антикоррупционном бюро и украинской специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда.

Фамилии подозреваемых не указывают.

Как сообщают местные СМИ, сейчас проходят обыски у 18 судей Верховного суда Украины.

Ранее экс-дипломат Уильям Тейлор призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от коррупции.
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