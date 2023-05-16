Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в 2,7 миллиона долларов

Украинские правоохранительные органы задержали председателя Верховного суда страны Всеволода Князева при получении взятки.
Об этом в понедельник со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили местные СМИ.
Отмечается, что задокументировано получение Князевым взятки в размере почти 3 миллионов долларов.
«Это самый высокопоставленный чиновник за всю историю Украины арестованный на взятке», — пишут украинские СМИ, комментируя арест председателя Верховного суда.
В то же время, в антикоррупционном бюро и украинской специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда.
Фамилии подозреваемых не указывают.
Как сообщают местные СМИ, сейчас проходят обыски у 18 судей Верховного суда Украины.
Ранее экс-дипломат Уильям Тейлор призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от коррупции.