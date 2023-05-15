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ЕС сосредоточится на экономическом сдерживании России и Китая

Экономика
ЕС сосредоточится на экономическом сдерживании России и Китая

Европейский союз избежал ожидаемой экономической рецессии и теперь планирует усилить попытки экономического сдерживания России и КНР. ЕС сосредоточится на исполнении санкций против РФ и пересмотре торговых отношений с Китаем, пишет Коммерсант.

Еврочиновников смущает быстрое развитие китайской экономике. В ЕС видят КНР, как самую быстрорастущую мировую экономику. Для предотвращения регрессии в Европе, евродепутаты планируют пересмотреть условия торговых отношений с Поднебесной.

ЕС также нацелен на экономическое сдерживание России, путем ужесточения санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, и строгого контроля за их исполнением. При этом, Европейское объединение прогнозирует позитивную динамику в экономике РФ в 2024 году — ожидается рост в 3,2% по мере адаптации к ограничениям.

Ранее сообщалось, что представители Евросоюза намерены пересмотреть свои отношения с Китаем в связи с поддержкой России со стороны Пекина.
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