ЕС сосредоточится на экономическом сдерживании России и Китая

Европейский союз избежал ожидаемой экономической рецессии и теперь планирует усилить попытки экономического сдерживания России и КНР. ЕС сосредоточится на исполнении санкций против РФ и пересмотре торговых отношений с Китаем, пишет Коммерсант.
Еврочиновников смущает быстрое развитие китайской экономике. В ЕС видят КНР, как самую быстрорастущую мировую экономику. Для предотвращения регрессии в Европе, евродепутаты планируют пересмотреть условия торговых отношений с Поднебесной.
ЕС также нацелен на экономическое сдерживание России, путем ужесточения санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, и строгого контроля за их исполнением. При этом, Европейское объединение прогнозирует позитивную динамику в экономике РФ в 2024 году — ожидается рост в 3,2% по мере адаптации к ограничениям.
Ранее сообщалось, что представители Евросоюза намерены пересмотреть свои отношения с Китаем в связи с поддержкой России со стороны Пекина.