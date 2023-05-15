ЕС сосредоточится на экономическом сдерживании России и Китая

ЕС также нацелен на экономическое сдерживание России, путем ужесточения санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, и строгого контроля за их исполнением. При этом, Европейское объединение прогнозирует позитивную динамику в экономике РФ в 2024 году — ожидается рост в 3,2% по мере адаптации к ограничениям.