Три человека убиты в американском штате Нью-Мексико в результате стрельбы

Три человека убиты в американском городе Фармингоне штата Нью-Мексико в результате стрельбы. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
Стрельба произошла недалеко от Норт-Дастин-авеню и Ист-Навахо-стрит.
По данным полиции, двое сотрудников правоохранительных органов ранены.
Личность стрелка не установлена, он был застрелен на месте происшествия. Подробности произошедшего не приводятся.
В муниципальных школах Фармингтона после 11 часов утра ввели превентивный карантин, который был снят примерно через два часа.
Ранее сообщалось, что в Техасе вечеринка после выпускного закончилась стрельбой.