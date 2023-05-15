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Три человека убиты в американском штате Нью-Мексико в результате стрельбы

Происшествия
Три человека убиты в американском штате Нью-Мексико в результате стрельбы

Три человека убиты в американском городе Фармингоне штата Нью-Мексико в результате стрельбы. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Стрельба произошла недалеко от Норт-Дастин-авеню и Ист-Навахо-стрит.

По данным полиции, двое сотрудников правоохранительных органов ранены.

Личность стрелка не установлена, он был застрелен на месте происшествия. Подробности произошедшего не приводятся.

В муниципальных школах Фармингтона после 11 часов утра ввели превентивный карантин, который был снят примерно через два часа.

Ранее сообщалось, что в Техасе вечеринка после выпускного закончилась стрельбой.
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