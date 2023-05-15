«Какой позор»: во Франции прокомментировали передачу Украине танков AMX-10RC

Французское руководство подверглось критике из-за решения передать Киеву легкие танки AMX-10RC, озвученного во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского. Читатели Le Figaro отнеслись негативно к очередным мерам поддержки Украины.
Комментаторы высказали свой протест против «неконституционного» поведения лидера страны Эммануэля Макрона, подчеркнув, что подобные решения глава государства не может принимать без учета мнения народа. Они назвали «позором» и «выходящим за рамки» то, что «Зеленский проводит квест в каждой стране».
«Что, если мы начнем с того, что перестанем тратить деньги французов на Зеленского», — отметил один из читателей.
Недовольные решением главы государства пользователи подчеркнули, что Макрон втягивает Францию в Мировую войну и передача вооружения Украине означает прямую угрозу России. Они также были возмущены тем, что французские налогоплательщики должны спонсировать Киев.
Ранее Макрон и Зеленский призвали усилить давление на Россию путем введения новых санкций.