«Какой позор»: во Франции прокомментировали передачу Украине танков AMX-10RC

Комментаторы высказали свой протест против «неконституционного» поведения лидера страны Эммануэля Макрона, подчеркнув, что подобные решения глава государства не может принимать без учета мнения народа. Они назвали «позором» и «выходящим за рамки» то, что «Зеленский проводит квест в каждой стране».