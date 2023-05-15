Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие для ударов по России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поставляет Украине вооружение, чтобы атаковать Россию или достичь ее территории.
«Стратегия Франции проста: продолжать помогать Украине выстоять, и организовать, когда придет момент, контрнаступление, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров на выбранных ей условиях, выстроить устойчивый мир для нее», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
Макрон заявил, что помощь, которую оказывает Франция, становится все масштабнее. Он упомянул о решении обучать украинских солдат военному делу, а также техническому обслуживанию и приведению в рабочее состояние оборудования, которое уже поставлено.
Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон поговорит с Владимиром Зеленским о военных и гуманитарных потребностях Украины.