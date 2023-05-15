Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие для ударов по России

Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие для ударов по России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поставляет Украине вооружение, чтобы атаковать Россию или достичь ее территории.

«Стратегия Франции проста: продолжать помогать Украине выстоять, и организовать, когда придет момент, контрнаступление, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров на выбранных ей условиях, выстроить устойчивый мир для нее», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

Макрон заявил, что помощь, которую оказывает Франция, становится все масштабнее. Он упомянул о решении обучать украинских солдат военному делу, а также техническому обслуживанию и приведению в рабочее состояние оборудования, которое уже поставлено.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон поговорит с Владимиром Зеленским о военных и гуманитарных потребностях Украины.
помощь украине макрон россия
Военкоры ФАН