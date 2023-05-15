Баскетболист ЦСКА Алексей Швед планирует продолжить игровую карьеру со следующего сезона

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, который подвергся избиению ночью 2 мая, сообщил, что уже хорошо себя чувствует и планирует продолжать спортивную карьеру.
«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре», — рассказал спортсмен агентству ТАСС.
Швед заявил, что собирается вернуться «в игру» уже в следующем сезоне. Баскетболиста выписали из больницы на прошлой неделе. Он поблагодарил коллег из команды за поддержку и пожелал им удачи в следующих играх.
Ранее стала известна причина нападения хулиганов на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.