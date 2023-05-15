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Баскетболист ЦСКА Алексей Швед планирует продолжить игровую карьеру со следующего сезона

Спорт
Баскетболист ЦСКА Алексей Швед планирует продолжить игровую карьеру со следующего сезона

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, который подвергся избиению ночью 2 мая, сообщил, что уже хорошо себя чувствует и планирует продолжать спортивную карьеру.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре», — рассказал спортсмен агентству ТАСС.

Швед заявил, что собирается вернуться «в игру» уже в следующем сезоне. Баскетболиста выписали из больницы на прошлой неделе. Он поблагодарил коллег из команды за поддержку и пожелал им удачи в следующих играх.

Ранее стала известна причина нападения хулиганов на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.
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