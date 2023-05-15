Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обучение украинских летчиков может начаться в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что обучение украинских пилотов французскими военнослужащими может начаться «уже сейчас». Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.
«Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас», — прокомментировал французский лидер.
Также Макрон не подтвердил готовность Франции к поставкам военных самолетов Киеву, добавив, что в данный момент это «теоретические разговоры».
Основные задачи Франции на сегодняшний день — ремонт поставленных вооружений и обучение украинских солдат, добавил президент.
«Франция будет продолжать поставлять Украине боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев раскритиковал президента Франции Макрона за слова о поражении России.