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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обучение украинских летчиков может начаться в ближайшее время

Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обучение украинских летчиков может начаться в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что обучение украинских пилотов французскими военнослужащими может начаться «уже сейчас». Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.

«Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас», — прокомментировал французский лидер.

Также Макрон не подтвердил готовность Франции к поставкам военных самолетов Киеву, добавив, что в данный момент это «теоретические разговоры».

Основные задачи Франции на сегодняшний день — ремонт поставленных вооружений и обучение украинских солдат, добавил президент.

«Франция будет продолжать поставлять Украине боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев раскритиковал президента Франции Макрона за слова о поражении России.
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