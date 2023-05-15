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Продюсер Семен Слепаков и блогер Илья Варламов собираются обжаловать свой статус иноагента

Общество
Продюсер Семен Слепаков и блогер Илья Варламов собираются обжаловать свой статус иноагента

Продюсер и музыкант Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ) и блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом в РФ), покинувшие Россию после начала СВО на Украине, подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента. Такие данные опубликованы на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

В понедельник, 15 мая, Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал два административных иска к Министерству юстиции РФ. Истцами указаны шоумены Слепаков и Варламов.

Дело отнесено к 20-й категории — Прочие дела об оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов военного управления.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) попытается оспорить статус иноагента в суде.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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