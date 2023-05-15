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Депутат ГД Власов предложил комиссии по этике проверить своего коллегу Соболева после его высказываний в адрес ЧВК «Вагнер»

Общество
Депутат ГД Власов предложил комиссии по этике проверить своего коллегу Соболева после его высказываний в адрес ЧВК «Вагнер»

Депутат Государственной Думы Василий Власов обратился в парламентскую комиссию по этике с просьбой рассмотреть высказывание депутата Виктора Соболева о ЧВК «Вагнер» и принять решение по этому факту.

«В частности, было заявление об уголовном преследовании мобилизованных граждан в случае их перехода в ЧВК», — сообщает в своем заявлении парламентарий.

Депутат отметил, что «необоснованные обвинения», высказанные Соболевым, несут заведомо ложную информацию. Он предложил своему коллеге из КПРФ «обратить внимание» на руководителя партии Геннадия Зюганова, который ранее высказывался в поддержку основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее депутат Власов ответил на уведомление Великобритании о санкциях против себя сонетом Уильяма Шекспира.
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