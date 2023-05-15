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Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после взрыва

Происшествия
Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после взрыва

Бывший советник пострадавшего, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил, что врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после ранений, полученных в результате взрыва в центре Луганска.

Он также сообщил, что состояние Игоря стабильное, но необходимо какое-то время, чтобы точно судить о его здоровье.

«Врачи говорят о выполнении сложной операции. <...> Врачи Луганской республиканской клинической больницы каждый день совершают подвиги, и то, что Игоря спасли, говорит о многом. <...> Жить будет. Наши врачи — боги!» — отметил Киселев.

Напомним, в центре Луганска было совершено покушение на Корнета. В парикмахерской на улице Демехина взорвалась граната. Врио министра доставили в реанимацию.

Позже стало известно, что при взрыве в центре Луганска пострадали семь человек, один погиб.

Ранее Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по стадиону «Авангард» в Луганске.
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