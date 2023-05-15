В Москве в сгоревшей квартире на Заповедной улице нашли тело 67-летней женщины

В квартире, находящейся на первом этаже, на Заповедной улице Москвы произошло возгорание. В этом же доме из-за пожара между комнатами обрушилась перегородка. Нашли тело 67-летней женщины, а также пострадавшего в результате пожара 38-летнего мужчину.