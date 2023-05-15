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В Москве в сгоревшей квартире на Заповедной улице нашли тело 67-летней женщины

Происшествия
В Москве в сгоревшей квартире на Заповедной улице нашли тело 67-летней женщины

Пожарные спасли восемь человек и шесть эвакуировали. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В квартире, находящейся на первом этаже, на Заповедной улице Москвы произошло возгорание. В этом же доме из-за пожара между комнатами обрушилась перегородка. Нашли тело 67-летней женщины, а также пострадавшего в результате пожара 38-летнего мужчину.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

На данный момент региональная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, также результаты и ход доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что обгоревшее тело женщины обнаружили спасатели на месте пожара в Ленобласти.
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