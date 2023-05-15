В Москве в сгоревшей квартире на Заповедной улице нашли тело 67-летней женщины

Пожарные спасли восемь человек и шесть эвакуировали. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В квартире, находящейся на первом этаже, на Заповедной улице Москвы произошло возгорание. В этом же доме из-за пожара между комнатами обрушилась перегородка. Нашли тело 67-летней женщины, а также пострадавшего в результате пожара 38-летнего мужчину.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
На данный момент региональная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, также результаты и ход доследственной проверки.
Ранее сообщалось, что обгоревшее тело женщины обнаружили спасатели на месте пожара в Ленобласти.