Премьер Моравецкий: Польша будет и дальше работать над изъятием зданий у посольства РФ

Варшава продолжает «работать» над изъятием собственности российского представительства в Польше. Подобное заявление сделал премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий в интервью для телеканала Polsat.
«Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными», - заявил премьер-министр.
«Отжим» собственности российского МИД не является для поляков чем-то новым. Так, в ноябре прошлого года у посольства РФ изъяли базу отдыха на Зегжинском водохранилище, в апреле этого года арестовали счета диппредстваительства, а также опечатали здание русскоязычной школы в Варшаве.
В министерстве иностранных дел РФ действия Варшавы были расценены, как «наглые» и «выходящие за рамки цивилизованного общения». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что шаг Польши не останется без «жесткой реакции» со стороны Москвы.
Ранее сообщалось, что антироссийские выходки могут обернуться для Варшавы и польских компаний болезненными финансовыми последствиями.