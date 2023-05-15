Премьер Моравецкий: Польша будет и дальше работать над изъятием зданий у посольства РФ

«Отжим» собственности российского МИД не является для поляков чем-то новым. Так, в ноябре прошлого года у посольства РФ изъяли базу отдыха на Зегжинском водохранилище, в апреле этого года арестовали счета диппредстваительства, а также опечатали здание русскоязычной школы в Варшаве.