«Они просто мало осведомлены о том, как происходит война»: Пригожин ответил WP на вопрос о «контактах» с ГУР Украины

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поставил на место «начинающих журналистов» из The Washington Post. Авторы попытались узнать у предпринимателя секретную информацию по обмену пленными и якобы его «контактах» с ГУР Украины.
Журналисты написали запрос Пригожину, в котором попросили рассказать об обмене пленными, который произошел «примерно на православную Пасху». Они захотели разузнать детали о количестве освобожденных бойцов и «взаимных договоренностях» сторон.
«Дорогие пытливые умы, так сказать начинающие журналисты, из Washington Post, есть вещи, которые вам знать не надо, это что касается обменов. Конечно же в любой войне обмены совершаются, и это не секрет для воюющих сторон. А вот товарищам журналистам из The Washington Post этого вовсе знать не нужно», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Кроме того, журналисты WP решили узнать у предпринимателя ответ еще на один вопрос. Они сослались на «проверенные документы американской разведки», в которых указано, что Пригожин якобы общался с украинскими офицерами. По данным СМИ, он «предложил» им информацию о местонахождении российских войск в обмен на гарантию, что Киев выведет свои силы из района вокруг Бахмута.
Пригожин заметил, что автор вопросов вряд ли знает, как на самом деле проходят боевые действия. По его словам, расположение войск – это не секретная информация. Все подробности можно узнать с помощью спутниковых снимков.
«Поэтому те, кто вам предложили таким образом поговорить по поводу якобы имеющего место взаимодействия Пригожина и ГУРа Украины, они просто мало осведомлены о том, как происходит война. Поэтому, когда вы будете с ними созваниваться, скажите, что я попросил вас назвать их имена, пароли и явки, и тогда мы с вами сможем рассказывать друг другу наши маленькие секретики, но сначала, повторяю — имена, пароли и явки», – добавил Пригожин.
Также бизнесмен обратил внимание на один «забавный моментик». Представители СМИ ссылаются на материалы, которые слил молодой военнослужащий Национальной воздушной гвардии США. По словам Пригожина, журналисты искусственно создают прецедент из этого дела, «зарабатывая» на нем. Предприниматель пожелал им удачи на своем поприще, так как с такими забавными вопросами «жить интереснее».