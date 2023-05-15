«Они просто мало осведомлены о том, как происходит война»: Пригожин ответил WP на вопрос о «контактах» с ГУР Украины

Кроме того, журналисты WP решили узнать у предпринимателя ответ еще на один вопрос. Они сослались на «проверенные документы американской разведки», в которых указано, что Пригожин якобы общался с украинскими офицерами. По данным СМИ, он «предложил» им информацию о местонахождении российских войск в обмен на гарантию, что Киев выведет свои силы из района вокруг Бахмута.