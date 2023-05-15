Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Украина несет ответственность за развязывание конфликта. Он высказал мнение, что Европейский союз и США затягивают украинский кризис, но это было истолковано Западом, как «воспроизведение российского взгляда» на ситуацию.