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Бразилия стремится исключить антироссийский характер декларации G7

Политика
Бразилия стремится исключить антироссийский характер декларации G7

Бразильские дипломаты проводят переговоры с участниками саммита «Большой семерки», чтобы исключить антироссийский характер декларации G7, которая будет подписана на встрече лидеров стран-участниц в японском городе Хиросима 20-21 мая, передает газета Globo.

«Один из документов, который будет обнародован по итогам саммита, будет заключаться в стремлении стран гарантировать продовольственную безопасность в разгар конфликта на Украине и в мире», — пишет издание.

Если упоминание украинского конфликта в декларации неизбежно, дипломаты стремятся адаптировать его таким образом, чтобы оно носило нейтральный характер и не было антироссийским.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Украина несет ответственность за развязывание конфликта. Он высказал мнение, что Европейский союз и США затягивают украинский кризис, но это было истолковано Западом, как «воспроизведение российского взгляда» на ситуацию.

Ранее сообщалось, что последние внешнеполитические решения Бразилии стали довольно неприятным сюрпризом для Запада.
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