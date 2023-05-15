Бразильские дипломаты проводят переговоры с участниками саммита «Большой семерки», чтобы исключить антироссийский характер декларации G7, которая будет подписана на встрече лидеров стран-участниц в японском городе Хиросима 20-21 мая, передает газета Globo.
«Один из документов, который будет обнародован по итогам саммита, будет заключаться в стремлении стран гарантировать продовольственную безопасность в разгар конфликта на Украине и в мире», — пишет издание.
Если упоминание украинского конфликта в декларации неизбежно, дипломаты стремятся адаптировать его таким образом, чтобы оно носило нейтральный характер и не было антироссийским.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Украина несет ответственность за развязывание конфликта. Он высказал мнение, что Европейский союз и США затягивают украинский кризис, но это было истолковано Западом, как «воспроизведение российского взгляда» на ситуацию.
Ранее сообщалось, что последние внешнеполитические решения Бразилии стали довольно неприятным сюрпризом для Запада.