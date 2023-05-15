Военный эксперт Скотт Риттер считает, что у ВСУ нет сил и оружия для проведения контрнаступления

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что ВСУ откладывают анонсированное западными СМИ контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения и плохой подготовки украинских военных.
«Остается открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, "никогда"», — написал американский военный в статье для Sputnik.
Скотт Риттер считает, что Украине не хватает солдат, а те девять бригад, что подготовили в странах НАТО, не смогут оказать ощутимого эффекта. Поэтому глупо поставлять Украине западное вооружение.
По мнению военного эксперта, Россия смогла адаптироваться к реалиям современного сражения.
«Применение привезенных из США артиллерийских систем, включая HIMARS, сведено на нет за счет возросшего профессионализма российских операторов и внедрения новых тактик», — объяснил Риттер.
Он подчеркнул, что трудно представить, как Украина сможет атаковать российские войска в нынешнем положении.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отбили две контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках.