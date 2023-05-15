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В США заявили, что введут дополнительные санкции в отношении вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана

Политика
В США заявили, что введут дополнительные санкции в отношении вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов введут дополнительные санкции в отношении причастных к военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.

Американский политик добавил, что иранская сторона якобы снабжает Россию военной техникой: артиллерийскими снарядами, БПЛА, танками и боеприпасами.

По словам Кирби, Тегеран планирует закупить у Москвы современные летательные аппараты — радары, ударные вертолеты и самолеты Як-130. Сумма двусторонней сделки может составлять миллиарды долларов.

В ближайшее время объявят о введении рестрикций.

Ранее депутат Владимир Гутенев рассказал о вмешательстве США в сотрудничество Ирана и России.
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