«Потихонечку подрастают»: финансовые аналитики о ценах на нефть и их возможных изменениях

Эксперт Александр Багманов описал ситуацию на нефтяном рынке и отметил, что цены на нефть «потихонечку подрастают». Также аналитик поделился тем, что на них будет влиять в ближайшее время.
По его словам, конец минувшей недели определил ослабление цен на нефть: 12 мая они закрылись снижением на 1,6% и опустились с отметки 75,40 в район отметки 74,10. Сегодня же «цены несколько восстанавливаются» и торгуются примерно 74,30, отмечает специалист.
Эксперт также подчеркнул, что основным негативом для нефти на прошлой и нынешней неделе стал риск опасений рецессий в США и потенциально возможный дефолт. Помимо этого, на рынке сказалось и «не такое сильное восстановление экономики Китая», как могло бы быть.
«Вот на прошлой неделе выходили плохие данные по импорту и по экономической активности. Это все, конечно, сейчас не поддерживает нефть, и даже давит», — заявил Багманов.
Позитивным фактором стали заявления о снижении объема добычи, а также то, что, по данным буровой активности, количество активных нефтяных буровых установок снизилось до 586.
«Плюс сегодня вышли данные от Еврокомиссии. Они улучшили прогноз по росту мирового ВВП в текущем году до 2,8% — ранее же ожидали роста ВВП на 2,5%. Это позитивно: экономика будет расти, потребление будет расти», — заключил аналитик.
Помимо этого, специалист, сославшись на министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, отметил, что пришли подтверждающие новости о том, что США «уже после июня могут начать пополнять свои стратегические резервы».
Багманов подчеркнул, что на данный момент нефть остается в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель, и на этой неделе ее падение или рост будут зависеть от данных по объему промышленного производства в Китае, а также от отчетов ежемесячного международного энергетического агентства.
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