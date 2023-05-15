«Потихонечку подрастают»: финансовые аналитики о ценах на нефть и их возможных изменениях

Багманов подчеркнул, что на данный момент нефть остается в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель, и на этой неделе ее падение или рост будут зависеть от данных по объему промышленного производства в Китае, а также от отчетов ежемесячного международного энергетического агентства.