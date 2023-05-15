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В Красноярском крае задержанный на допросе проглотил наркотик из вещдоков

Происшествия
В Красноярском крае задержанный на допросе проглотил наркотик из вещдоков

В Красноярском крае 35-летний мужчина, проживающий в поселке Козулька, обнаружил среди вещественных доказательств наркотическое вещество и употребил его во время допроса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, мужчину доставили в отдел МВД из-за уголовного дела. Во время процедуры допроса правоохранители отвлеклись, а задержанный, воспользовавшись ситуацией, открыл ящик стола, в котором находился пакет с запрещенным веществом. Он быстро проглотил его.

Пропажу обнаружили только через три дня. Тогда полицейские вспомнили о подозреваемом и его странном поведение во время допроса.

Ранее в Волгограде умерла девушка из-за наркотика, которым ее угостил мигрант.
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