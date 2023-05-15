В Красноярском крае задержанный на допросе проглотил наркотик из вещдоков

По информации канала, мужчину доставили в отдел МВД из-за уголовного дела. Во время процедуры допроса правоохранители отвлеклись, а задержанный, воспользовавшись ситуацией, открыл ящик стола, в котором находился пакет с запрещенным веществом. Он быстро проглотил его.