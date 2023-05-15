«Приходят вести хорошие и приходят плохие»: Пригожин обновил сведения о ситуации в Бахмуте

Штурмовики ЧВК «Вагнер» смогли занять еще один многоэтажный дом в Бахмуте. Информацию озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он добавил, что фланги «потихоньку сыпятся». Однако это не является критичным и не мешает подразделениям «музыкантов» продвигаться вперед.
«С передовой вести приходят хорошие и приходят плохие. После моего заявления взят еще один многоэтажный дом», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.
При этом ранее основатель «оркестра» рассказывал, что за 15 мая штурмовики продвинулись вперед на 220 метров. Под контролем противника остается около 1,59 квадратного километра.