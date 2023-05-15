Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источник.
Речь шла о выделении Украине помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Предполагается, что Венгрия потребовала, чтобы фонд играл в будущем более глобальную роль, а не использовался лишь для вооружения киевского режима.
Ранее Евросоюз уже выделял средства из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине. Речь шла о 5,6 миллиардах евро.
Накануне Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с приоритетным наращиванием производства боеприпасов. Для этих целей будет выделено полтора миллиарда евро.
Страны глобального Юга негодуют из-за выделения огромных кредитов Украине, информирует «Царьград».