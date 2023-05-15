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Кабмин одобрил сделку по продаже бывшего завода Volkswagen в Калуге

Общество
Кабмин одобрил сделку по продаже бывшего завода Volkswagen в Калуге

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что комиссия Правительства России одобрила сделку по продаже бывшего завода компании Volkswagen в Калуге дилеру «Аквилон», информирует ТАСС.

Мантуров отметил, что индустриальный партнер «Аквилона» на данный момент все еще не найден. При этом предварительное понимание, кто им станет, существует.

Прежде сообщалось, что взамен ресторанной сети KFC в России откроются до двух тысяч заведений Rostic's. Первая точка компании появилась в Москве на Тверской-Ямской улице.
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