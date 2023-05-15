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Мошенники из сферы интим-услуг обманули петербуржца на 350 тысяч рублей

Происшествия
Мошенники из сферы интим-услуг обманули петербуржца на 350 тысяч рублей

В Петербурге 24-летний молодой человек перевел мошенникам 350 тысяч рублей, пытаясь приобрести интимную услугу. Об этом стало известно порталу 78.ru.

По данным издания, мужчина перевел администратору салона, специализирующемуся на предоставлении интим-услуг, тысячу рублей в качестве предоплаты. После этого с потерпевшим связался сотрудник, сообщив о сбое в системе и включившемся счетчике. От потенциального клиента вновь потребовали внести средства.

Молодой человек поверил угрозам и перечислил на счет злоумышленников 291 тысячу рублей, из которых 177 были кредитными. Полная сумма ущерба составила 350 тысяч. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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