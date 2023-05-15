Мошенники из сферы интим-услуг обманули петербуржца на 350 тысяч рублей

По данным издания, мужчина перевел администратору салона, специализирующемуся на предоставлении интим-услуг, тысячу рублей в качестве предоплаты. После этого с потерпевшим связался сотрудник, сообщив о сбое в системе и включившемся счетчике. От потенциального клиента вновь потребовали внести средства.