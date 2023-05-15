Нужно помочь юридически, независимо от флага: депутат Кривоносов о поддержке антирадужных футболистов

Напомним против антигомофобной акции выступили четверо футболистов, играющих во французских клубах: марокканец Закария Абухляль, француз Мусса Диарра, египтянин Мостафа Мохамед и босниец Саид Хамулич. Перед началом игры 17 мая игроки двух высших дивизионов должны сфотографироваться возле баннера с надписью: «Гей или натурал — мы все носим одну футболку». Однако в мусульманской вере к ЛГБТ относятся крайне отрицательно. Что, по всей видимости, и стало причиной отказа от участия в акции названных спортсменов