Нужно помочь юридически, независимо от флага: депутат Кривоносов о поддержке антирадужных футболистов

По мнению депутата Государственной думы РФ Сергея Кривоносова, озвученного в беседе с корреспондентом ФАН, у спортсменов есть убеждения и права — нужно помочь им их отстаивать.
Во Франции министр спорта Амели Удеа-Кастера предложила наложить санкции на несколько футболистов, придерживающихся мусульманства и отказавшихся надеть футболки с радужной символикой по поводу ЛГБТ-акции. Ранее министр-делегат демократического обновления, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал этот отказ «анахронизмом» и «отстоем».
«Я считаю, что должны отстаивать юридически интересы спортсменов, независимо под каким флагом они выступают. Это атлеты, которые много лет шли к этому, поэтому я считаю, что мы должны в рамках, возможно, юридических процедур помочь отстаивать их интересы. То есть те люди, которые не согласны с вот такими решениями — нужно максимально им оказывать юридическую поддержку», — высказал свою позицию российский парламентарий.
Напомним против антигомофобной акции выступили четверо футболистов, играющих во французских клубах: марокканец Закария Абухляль, француз Мусса Диарра, египтянин Мостафа Мохамед и босниец Саид Хамулич. Перед началом игры 17 мая игроки двух высших дивизионов должны сфотографироваться возле баннера с надписью: «Гей или натурал — мы все носим одну футболку». Однако в мусульманской вере к ЛГБТ относятся крайне отрицательно. Что, по всей видимости, и стало причиной отказа от участия в акции названных спортсменов
Ранее тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сказал, что не считает переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию катастрофой.
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