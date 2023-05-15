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Тащил за волосы: в Петербурге мужчина жестоко избил бывшую сожительницу и попал на видео

Происшествия

Житель Петербурга жестоко избил свою сожительницу, предварительно выследив ее в городе. Шокирующее видео с места происшествия оказалось в распоряжении ФАН.

На кадрах видно, как злоумышленник вытащил свою «избранницу» из троллейбуса за волосы, после чего начал наносить ей множественные удары по голове, в том числе, ногами. Впоследствии он поспешил скрыться с места преступления, оставив жертву лежать на земле.

Однако этим дело не закончилось. Житель Северной столицы пробрался с ножом в приемный покой, куда поступила девушка. В результате, она получила целое множество увечий.

Медики диагностировали у жертвы злоумышленника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, колото-резанное ранение мягких тканей позвоночника и левого плеча.
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