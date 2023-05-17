Глава «Женского диалога» Семерикова обратилась к Папе Римскому с призывом вразумить Европу

При этом Семерикова уже получила реакцию на документ от Фонда им. Джорджо Ла Пира, который тесно сотрудничает с Ватиканом. И там в свою очередь заявили, что «только диалог и переговоры могут быть эффективными для построения мира и безопасности в Европе», призвав вернуться к Минскому процессу. Однако, как отметила глава «Женского диалога» этап минского формата переговоров уже прошел, поскольку ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — это российский территории. Поэтому надо искать другие пути и помочь в этом могут общественный диалог, народная мудрость и дипломатия, резюмировала она.