Председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова обратилась к Папе Римскому Франциску с призывом вразумить Европу и остановить спонсирование преступного киевского режима. Письмо обращения общественного деятеля к понтифику находится в распоряжении ФАН.
«Турне» президента Украины Владимира Зеленского по европейским государствам продолжается. В течение десяти дней лидер киевского режима успел посетить Финляндию, Германию, Францию, Великобританию, Италию, Ватикан. В целях европейского «путешествия» Зеленского по странам Европы сомневаться не приходится. Украинскому лидеру, как в общем-то и всегда нужны все новые и пухлые пакеты военной поддержки, которую, кстати, он и получает. Германия, Франция и другие страны пообещали осуществлять поставки вооружения и оказывать секционное давление на Россию.
На фоне этого встреча Зеленского с Папой Римским Франциском имела несколько другой итог. Стороны договорились о продолжении оказания гуманитарных усилий по оказанию помощи гражданам. Кроме того, Франциск подтвердил, что его заботит лишь наступление мира между конфликтующими сторонами. Что и отметила в своем обращении Елена Семерикова.
«Весь мир сегодня с большим уважением и вниманием следит за вашим призывом к миру, взаимопониманию между народами России и Украины, которых связывает не только историческое прошлое, но самое основное — это тесные семейные узы. И эти узы сложно разорвать, практически невозможно», — говорится в письме.
Кроме того, отмечая неизменную позицию понтифика по украинскому конфликту — «позитивный нейтралитет», председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» призвала Папу Франциска вразумить Европу, задав ему простой вопрос.
«Со своей стороны, хочу сказать, что женщины, матери, жены и сестры России и Украины искренне верят, что наши народы смогут преодолеть этот кризис, будут, как и прежде соседями, возможно и добрыми! Чтобы наши мечты были реализованы, прошу вас дать свою оценку ответом на простой человеческий вопрос — как долго будут продолжаться поставки оружия стране, которая для каждого из нас очень близкая! Еще раз отмечу, что Россия никогда не несла угрозу украинской нации!» — отметила в письме Семерикова.
По словам общественницы, письмо Папе Франциску уже отправлено, и она в надежде ждет ответа на обращение.
«Документ в Ватикане! Они все сами прекрасно понимают! Как можно достигнуть мира, если идет поддержка и деньгами, и вооружением?! Мы не воюем с народом и никогда этого не будет!» — добавила общественница.
При этом Семерикова уже получила реакцию на документ от Фонда им. Джорджо Ла Пира, который тесно сотрудничает с Ватиканом. И там в свою очередь заявили, что «только диалог и переговоры могут быть эффективными для построения мира и безопасности в Европе», призвав вернуться к Минскому процессу. Однако, как отметила глава «Женского диалога» этап минского формата переговоров уже прошел, поскольку ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — это российский территории. Поэтому надо искать другие пути и помочь в этом могут общественный диалог, народная мудрость и дипломатия, резюмировала она.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко подробно проанализировал фантазии Зеленского о захвате городов России, а также объяснил, почему США вновь могли использовать так называемую «теорию безумца».