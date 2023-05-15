Фуд-блогер социальной сети ЯRUS раскрыла секреты паназиатской кухни

Кухни Китая, Кореи, Японии и Таиланда: автор соцсети ЯRUS Инна Холина раскрывает уникальные рецепты родом из Восточной Азии для своих подписчиков. Как стать фуд-блогером и завоевать любовь аудитории, читайте в этой статье.
Какой соевый соус придаст пикантности, как готовить салат из одуванчиков и капусту кимчи и зачем нужно перечное масло: Инна — профессиональный повар и амбассадор паназиатской кухни. Сменив работу в сфере журналистики на гастрономию, она получила соответствующее образование и стала блогером в соцсети ЯRUS.
«Любовь к этому формату родилась уже давно, еще с первых путешествий. Главное, что я публикую — это рецепты, в которых соединяю страны юго-восточной Азии. Добавляю дальневосточный акцент, так как я из Владивостока. И творю свою паназиатскую кухню. Начиная развивать фуд-блог, я решила, что нужно выделяться на фоне миллиона каналов с рецептами. А что может быть ярче азиатской кухни?», — отмечает Инна.
Видеоролики, сюжеты, тексты и фото-посты: фуд-блогер публикует различный формат контента. Лента автора в соцсети ЯRUS постепенно развивается: аутентичные рецепты выделяются на фоне других кулинарных блогов.
«О соцсети ЯRUS я узнала из подборки российских соцсетей, в которых можно заработать на контенте в 2023 году. Мультиформат платформы предоставляет выбор для читателя и автора. Для меня особенно важно, что здесь есть возможность публиковать вертикальные короткие ролики — сюжеты, наравне со стандартными видео», — делится автор.
Российская социальная сеть ЯRUS объединяет популярные сервисы: видео и сюжеты, новости, события, мини-приложения, музыку — и все это без рекламы. Главная особенность площадки — возможность настраивать приложение под свои интересы с помощью «персональных ярусов»: от гастрономии и аутентичных рецептов блюд до охоты и рыбалки.