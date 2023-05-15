Фуд-блогер социальной сети ЯRUS раскрыла секреты паназиатской кухни

Какой соевый соус придаст пикантности, как готовить салат из одуванчиков и капусту кимчи и зачем нужно перечное масло: Инна — профессиональный повар и амбассадор паназиатской кухни. Сменив работу в сфере журналистики на гастрономию, она получила соответствующее образование и стала блогером в соцсети ЯRUS.