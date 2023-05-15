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Кирби: США намерены ввести новые санкции против России и Ирана

Политика
Кирби: США намерены ввести новые санкции против России и Ирана

Власти США в ближайшие дни объявят новый пакет санкций против участников военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Представитель американской администрации указал, что США видят признаки расширения военно-технического сотрудничества России с Ираном в контексте конфликта на Украине. Кирби считает, что взаимодействие уже достигло высокого уровня и происходит в обоих направлениях.

«Мы уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше», — сказал Кирби,

Ранее сообщалось, что страны G7 намерены ужесточить антироссийские санкции. Новые ограничения должны воспрепятствовать обходу уже введенных ограничений.
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