Кирби: США намерены ввести новые санкции против России и Ирана

Власти США в ближайшие дни объявят новый пакет санкций против участников военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Представитель американской администрации указал, что США видят признаки расширения военно-технического сотрудничества России с Ираном в контексте конфликта на Украине. Кирби считает, что взаимодействие уже достигло высокого уровня и происходит в обоих направлениях.
«Мы уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше», — сказал Кирби,
Ранее сообщалось, что страны G7 намерены ужесточить антироссийские санкции. Новые ограничения должны воспрепятствовать обходу уже введенных ограничений.