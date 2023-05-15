Жители Палестины назвали Россию наиболее подходящим посредником на переговорах с Израилем

Что же до Соединенных Штатов, то палестинцы, по словам эксперта, «никогда не рассматривали США как нейтрального или справедливого посредника» и терпели исключительно потому, что в течение многих лет считали их единственной сверхдержавой. В остальном же причин для большой любви к Вашингтону у населения анклава нет: американцы открыто придерживаются произраильской позиции и регулярно принимают выгодные Тель-Авиву решения в конгрессе, а также препятствуют резолюциям Совбеза ООН, критикующим деятельность еврейского государства.