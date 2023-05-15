Жители Палестины назвали Россию наиболее подходящим посредником на переговорах с Израилем

Итоги соцопросов в анклаве поставили РФ на первое место перед ЕС, Китаем, Японией и США.
Россия, ЕС и Китай рассматриваются большинством палестинцев как потенциальные эффективные посредники в мирных переговорах с Израилем.
К такому результату привело социальное исследование, проведенное организацией YouGov по запросу новостного агентства Arab News. Кроме указанных стран респондентам также были предложены в качестве кандидатов Япония и США.
Примечательно, что Россия, по данным опросов, стоит на первом месте, за ней следовали Евросоюз и Китай. Соединенные Штаты же, как оказалось, вовсе не пользуются популярностью у населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
Как сообщает Arab News, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила результаты пула тем, что «Россия не предавала возложивших на нее надежды». В министерстве также пояснили, что Москва по-прежнему привержена идее реализации проекта «Два государства для двух народов», предполагающего создание суверенной Палестины.
Популярность же Китая, по всей видимости, вызвана его недавним успехом при разрешении конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. В марте две страны Персидского залива после недолгих переговоров заявили о планах восстановления дипломатических отношений, что стало знаковым событием для ближневосточного региона и повлияло на улучшение ситуации в Йемене. В апреле же Пекин предложил свою помощь в урегулировании палестино-израильского кризиса, призвав обе стороны возобновить диалог.
Говоря о потенциальном участии Евросоюза в переговорном процессе, директор Совета по арабо-британскому взаимопониманию (CAABU) и эксперт-ближневосточник Крис Дойл отметил, что такой вариант выглядит довольно спорным. По мнению аналитика, для участия в разрешении конфликта ЕС должен проявить «политическое мужество», чтобы действовать иногда вопреки взглядам США и Израиля, игнорируя их давление.
Кроме того, в организации все отчетливее проявляется раскол между странами Центральной и Восточной Европы, а отсутствие единства не позволит союзу эффективно действовать в качестве посредника.
Что же до Соединенных Штатов, то палестинцы, по словам эксперта, «никогда не рассматривали США как нейтрального или справедливого посредника» и терпели исключительно потому, что в течение многих лет считали их единственной сверхдержавой. В остальном же причин для большой любви к Вашингтону у населения анклава нет: американцы открыто придерживаются произраильской позиции и регулярно принимают выгодные Тель-Авиву решения в конгрессе, а также препятствуют резолюциям Совбеза ООН, критикующим деятельность еврейского государства.
Кроме того, позиции США в регионе слабеют из-за внутриполитической борьбы, смены курса с Ближнего Востока на Азию и вытекающего отсюда нежелания ввязываться в местные конфликты. На этом фоне постепенно сокращается и помощь, которую Вашингтон оказывал Палестине. Поэтому с точки зрения рядовых жителей анклава Соединенные Штаты уже не в состоянии претендовать на роль надежного гаранта в процессе мирного урегулирования конфликта с Израилем.