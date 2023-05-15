Прототипы знаменитых булгаковских произведений: топ-5 ярких личностей

Недописанный и полный загадок «Театральный роман», начатый в 1936 и опубликованный лишь в 1965, спустя 25 лет после смерти писателя, был призван высмеять эту систему. И, конечно, он также имеет прототипы. На этот раз они знамениты и властны, и Булгаков показал это в своей книге во всей красе. Не зря «Роман» называют самым злым и сатирическим произведением автора.