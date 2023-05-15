Прототипы знаменитых булгаковских произведений: топ-5 ярких личностей

132 года со дня рождения гениального «Мастера» слова — Михаила Булгакова. В честь этого события ФАН собрал подборку самых интересных и ярких прототипов героев его произведений.
15 мая 1891 года родился знаменитый на весь мир писатель Михаил Булгаков, автор таких великих произведений как «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и многих других.
Писателя по сей день читают во всем мире, а его произведения изучают в рамках школьной программы. Он есть почти в каждой подборке величайших писателей России и мира, и книги, упоминаемые в материале, безусловно, не понаслышке знает практически каждый.
Пожалуй, все художники вдохновляются теми, кто их окружает. Так или иначе, бытие определяет сознание, и у творческих людей первое часто находит воплощение в их работах. Члены семьи или коллеги нередко становятся прототипами в произведениях авторов.
У Булгакова тоже был ряд близких и знакомых такого плана. Все эти люди так или иначе оказали влияние на писателя. О самых важных из них, тех, которые навечно остались на страницах его книг — в материале ФАН.
1. «Моя Маргарита» — Елена Булгакова
Самое известное произведение автора, воспевающее великую любовь и вдохновляющее миллионы людей, конечно, «Мастер и Маргарита». Мало, кто знает, но роман можно назвать отчасти биографическим: неземную любовь главных героев писатель писал, что называется, «с натуры».
Прототипом знаменитой Маргариты стала Елена Сергеевна — третья жена Булгакова и последняя его любовь, которую он так и называл: «моя Маргарита». Она познакомилась с возлюбленным в начале 1929 года, а в 1932, после случайной, практически описанной в булгаковском романе, встречи — вышла за него замуж. Супруга была с мужем в самые непростые периоды, встретила закатные годы его жизни; она осталась с любимым и после смерти.
Сам же Булгаков идентифицировал себя с Мастером. Писатель оказался действительно в непростой ситуации после запрета пьесы «Бег»: его отказывались издавать, внешняя обстановка давила и тяготила, а на запросы выехать за границу автор получал неоднократные отказы.
Елена буквально окутала его своей любовью, всячески его поддерживала, была музой и лучшим другом. И, как писатель сравнивал позднее, она действительно «спустилась» в его подвальчик с высоты едва не роскошной жизни — ведь до встречи с Булгаковым Елена была женой советского военачальника.
2. Младшая сестра Булгакова Варя стала прототипом для Елены Турбиной из «Белой гвардии»
Это сравнение стало для семьи автора трагическим. Булгаков отчаянно любил сестру и воплотил в персонаже все ее лучшие качества и таланты. Но вместе с Варварой писатель перенес на страницы великого романа и ее возлюбленного — только уже не в таком хорошем свете.
Муж Варвары — участник Первой мировой войны, капитан Леонид Карум сразу не понравился ее старшему брату. Настолько, что тот, имея возможности писателя, сделал его прототипом для расчетливого Тальберга — книжного мужа Елены Турбиной и отрицательного персонажа романа.
В книге Булгаков воплотил свое видение их отношений, в жизни же все было далеко не так. Варвара отчаянно любила своего мужа и положила всю жизнь, чтобы снять с него страшное клеймо врага народа. Разумеется, о том, чтобы влюбиться в другого не могло идти и речи.
Узнав о сравнении ее мужа с книжным Тальбергом, Варвара была потрясена. Она не смогла простить брату такого поступка и в письме прекратила с ним отношения.
3. Два главных героя «Театрального романа»: главные театральные режиссеры страны — К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко
Как и любая великая литература, произведения Михаила Булгакова отражали кризис его времени. Одно из них коснулось и театральной сферы. Писатель был исполнен обиды на театр, по его словам, «МХАТ был кладбищем его пьес». Руководство нещадно правило оригинальные сценарии, стараясь угодить высшему руководству, и больше — один за другим снимало спектакли по произведениям Булгакова.
Недописанный и полный загадок «Театральный роман», начатый в 1936 и опубликованный лишь в 1965, спустя 25 лет после смерти писателя, был призван высмеять эту систему. И, конечно, он также имеет прототипы. На этот раз они знамениты и властны, и Булгаков показал это в своей книге во всей красе. Не зря «Роман» называют самым злым и сатирическим произведением автора.
Двумя директорами книжного «Независимого театра» являются никто иные как Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Самим театром стал, конечно, злосчастный МХТ.
4. Кот Бегемот — на самом деле пес Бегемот, домашний любимец писателя
Яркий и харизматичный персонаж «Мастера и Маргариты» Бегемот популярен едва ли не больше, чем сами главные герои. Его фразы из романа давно стали крылатыми, а внешность и харизма — карикатурной.
Интересно, что даже не будучи человеком, знаменитый кот из свиты Воланда тоже имел прототип и даже не один. Во-первых, Бегемотом звали любимого пса Булгакова — и именно в честь него писатель назвал одного из самых знаменитых своих персонажей и бесконечный источник цитат. Но есть и другая версия: согласно ей, прототипом сатирического кота стал демон чревоугодия Бегемот.
При этом, по рассказам жены писателя, к семейству кошачьих он относился равнодушно и даже брезгливо. Например, домашнюю кошку он предпочитал не брать на руки. Зато, как уже стало понятно, очень любил собак.
5. Профессор Преображенский из «Собачьего сердца» на самом деле дядя Булгакова Николай
«Сумасшедший ученый» был в составе семьи писателя. Согласно различным версиям, знаменитый на весь мир профессор Преображенский был создан по прототипу дяди Булгакова — Николая Михайловича. Он тоже трудился в области медицины и был врачом-геникологом.
Но есть и версия, что на портрет Преображенского писателя вдохновил другой врач — хирург Сергей Воронов. Он, как и герой знаменитой повести, экспериментировал с пересадками животных органов человеку и проводил опыты по пересадке яичек обезьян человеку с целью омоложения.
Совсем удивительная гипотеза заключается в том, что прототипом профессора, чудом преобразившего несчастного Шарика, является никто иной, как сам Владимир Ильич Ленин, таким же чудом ранее преобразивший страну. Эту версию выдвигали те исследователи творчества Булгакова, которые считали «Собачье сердце» политсатирой на театр страны 20-х годов.
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