Стилист Скотт Миллер перечислил главные правила мытья волос

Стилист Скотт Миллер объяснил, как часто нужно мыть голову, акцентировав внимание на отдельных видах волос. Обладательницам некоторых типов хватит даже одной водной процедуры в течение семи дней.
Тем, у кого длинная шевелюра, он порекомендовал мыть голову не чаще нескольких раз в неделю. После этого важно нанести кондиционер.
Окрашенные волосы, по мнению эксперта, следует мыть не более трех раз в неделю. Таким образом кожа не пересушивается, а натуральные масла сохраняются. Если у человека волосы вьются, одного раза в неделю будет вполне достаточно, констатировал стилист.
Ранее турецкий контрабандист предпринял попытку провезти партию человеческих волос из Ирана. Стоимость 397 пучков составила 1,5 миллиона лир. Следствие полагает, что он планировал перепродать товар на самом известном рынке города.