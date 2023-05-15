Стилист Скотт Миллер перечислил главные правила мытья волос

Окрашенные волосы, по мнению эксперта, следует мыть не более трех раз в неделю. Таким образом кожа не пересушивается, а натуральные масла сохраняются. Если у человека волосы вьются, одного раза в неделю будет вполне достаточно, констатировал стилист.