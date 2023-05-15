«Под нашим контролем 36 домов»: Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» сумели продвинуться до 220 метров в Бахмуте за 15 мая. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, «музыкантам» удалось занять площадь 105 000 квадратных метров. Всего под контролем солдат ВСУ остается 1,59 квадратного километра.
«За сегодня подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись до 220 метров. Заняли площадь 105 000 квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратного километра. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника —12 высокоэтажных», — подчеркнул основатель «оркестра», аудиосообщение которого было опубликовано его пресс-службой.
Пригожин ранее рассказал о ситуации в Бахмуте и прокомментировал новости о давлении украинской армии. По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» выставила свои подразделения на Берховское водохранилище для сдерживания наступления противника. Основатель «оркестра» добавил, что силы ВДВ не оказывают поддержку «музыкантам».