«Под нашим контролем 36 домов»: Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Пригожин ранее рассказал о ситуации в Бахмуте и прокомментировал новости о давлении украинской армии. По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» выставила свои подразделения на Берховское водохранилище для сдерживания наступления противника. Основатель «оркестра» добавил, что силы ВДВ не оказывают поддержку «музыкантам».