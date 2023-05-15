Небензя задал генсеку ООН неудобный вопрос из-за призывов украинских чиновников к расправе над россиянами

Дипломат на заседании Совбеза ООН отметил, что Киев при попустительстве западных покровителей не гнушается террористическими методами. В числе их преступлений — теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин.