Постпред России при ООН Василий Небензя задался вопросом, почему генеральный секретарь всемирной организации и другие ее члены молчат по поводу открытого подстрекательства к терроризму со стороны Украины.
Дипломат на заседании Совбеза ООН отметил, что Киев при попустительстве западных покровителей не гнушается террористическими методами. В числе их преступлений — теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин.
Небензя напомнил, что ФСБ 3 мая сообщила о пресечении подготовки покушения на руководителей Крыма, которым занималась украинская разведка. Также он указал на недавнее высказывание главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо призывал убивать россиян по всему миру.
«Как могут молчать об этом генсекретарь Антониу Гутерреш и представители других международных организаций?», – заявил он.
Небензя назвал смехотворными призывы некоторых стран передать председательство России в Совбезе организации кому-либо другому, сообщает «Царьград».