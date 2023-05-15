Итальянские хирурги успешно пересадили сердце, которое остановилось за 20 минут до операции

В Италии врачи впервые провели успешную операцию по пересадке сердца, которое остановилось за 20 минут до хирургического вмешательства. Об этом сообщает Il Gazzettino со ссылкой на заведующего кардиохирургией в Университетской больницы Падуи Джино Джероза.
Глава отделения рассказал, что донором был мужчина, у которого остановилось сердце, в результате чего произошла гибель мозга. Местное законодательство в случае сердечной смерти, повлекшей необратимый ущерб головного мозга, обязывает медиков еще 20 минут отслеживать его активность.
Спустя время мозговая активность полностью остановилась, после чего хирурги приступили к операции. Специалистам удалось успешно провести трансплантацию органа, сейчас реципиент чувствует себя хорошо.
Ранее петербургские хирурги прооперировали пятерых пациентов по видеосвязи.