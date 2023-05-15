Итальянские хирурги успешно пересадили сердце, которое остановилось за 20 минут до операции

В Италии врачи впервые провели успешную операцию по пересадке сердца, которое остановилось за 20 минут до хирургического вмешательства. Об этом сообщает Il Gazzettino со ссылкой на заведующего кардиохирургией в Университетской больницы Падуи Джино Джероза.