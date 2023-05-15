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Итальянские хирурги успешно пересадили сердце, которое остановилось за 20 минут до операции

Общество
Итальянские хирурги успешно пересадили сердце, которое остановилось за 20 минут до операции

В Италии врачи впервые провели успешную операцию по пересадке сердца, которое остановилось за 20 минут до хирургического вмешательства. Об этом сообщает Il Gazzettino со ссылкой на заведующего кардиохирургией в Университетской больницы Падуи Джино Джероза.

Глава отделения рассказал, что донором был мужчина, у которого остановилось сердце, в результате чего произошла гибель мозга. Местное законодательство в случае сердечной смерти, повлекшей необратимый ущерб головного мозга, обязывает медиков еще 20 минут отслеживать его активность.

Спустя время мозговая активность полностью остановилась, после чего хирурги приступили к операции. Специалистам удалось успешно провести трансплантацию органа, сейчас реципиент чувствует себя хорошо.

Ранее петербургские хирурги прооперировали пятерых пациентов по видеосвязи.
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