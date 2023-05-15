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Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов

Политика
Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов главы республики. Свое послание избирателем политик опубликовал в соцсетях.

«Надеюсь, она будет исторической», — написал Эрдоган.

Он подчеркнул, что победу во втором туре он одержит с еще большим процентом голосов. Следующий этап голосования в рамках президентских выборов в Турции состоится 28 мая.

После обработки всех бюллетеней первого тура выборов Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов.
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