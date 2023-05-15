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Постпред КНР Чжан Цзюнь в ООН выступил за соблюдение обеих частей зерновой сделки

Политика
Постпред КНР Чжан Цзюнь в ООН выступил за соблюдение обеих частей зерновой сделки

Китай выступает за соблюдения баланса в исполнении обеих частей «зерновой сделки». Об этом заявил постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь.

Дипломат подчеркнул, что соблюдаться должны как поставки украинского продовольствия, так и российские удобрения. Он подчеркнул важную роль ООН в преодолении препятствий, мешающих полному исполнению соглашения.

«Китай выступает в поддержку сбалансированного и эффективного исполнения черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений», — сказал Чжан Цзюнь.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал о последствиях непродления «зерновой сделки». Подобная ситуация может привести к новому миграционному кризису.
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