Постпред КНР Чжан Цзюнь в ООН выступил за соблюдение обеих частей зерновой сделки

Китай выступает за соблюдения баланса в исполнении обеих частей «зерновой сделки». Об этом заявил постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь.
Дипломат подчеркнул, что соблюдаться должны как поставки украинского продовольствия, так и российские удобрения. Он подчеркнул важную роль ООН в преодолении препятствий, мешающих полному исполнению соглашения.
«Китай выступает в поддержку сбалансированного и эффективного исполнения черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений», — сказал Чжан Цзюнь.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал о последствиях непродления «зерновой сделки». Подобная ситуация может привести к новому миграционному кризису.